Stasera Follonica si prepara ad affrontare il Trissino, una sfida importante nel campionato di hockey su pista. Dopo aver recuperato Federico Pagnini e Vega, la squadra si presenta con rinnovata determinazione. Nei prossimi quattro giorni, le due formazioni si incroceranno nuovamente, rendendo questa serie di incontri particolarmente rilevante per la stagione delle rispettive squadre.

HOCKEY A1 Sarà stato il destino. Ma Trissino e Follonica si preparano infatti ad affrontarsi due volte nel giro di quattro giorni. Il primo step, stasera alle 18 al Capannino, per la partita valida per la terza giornata di Ritorno del campionato di A1, e poi il secondo, mercoledì alle 20.45, al Pala Dante, per la partita valida come quarti di finale di Coppa Italia. Il Trissino, reduce dalle fatiche di Champions League dove ha espugnato la pista della capolista spagnola Igualada, vorrà provare a vincere per riscattare i due ko consecutivi in campionato con Valdagno e Forte dei Marmi. Ma il Follonica non starà a guardare: la truppa di Silva (che recupera Federico Pagnini) potrà schierare la squadra al completo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Follonica, stasera arriva la corazzata Trissino. Silva ha recuperato Federico Pagnini e Vega

Sarzana beffata nel finale: con Follonica finisce 3-3Proprio come all’andata, si chiude in pareggio la sfida fra l’ Hockey Sarzana e l’ Innocenti Costruzioni Follonica. Il 3-3 finale segue un copione identico a quello dello scorso autunno: rossoneri sem ... liguriasport.com

