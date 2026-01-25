FolGav con il Traiana Brando | È importante più consapevolezza

Il Follonica Gavorrano torna in trasferta per la quarta giornata del girone di ritorno, affrontando oggi alle 14,30 la Terranuova Traiana, guidata da Marco Becattini. Dopo due partite casalinghe consecutive, la squadra cerca continuità e miglioramenti, con l’obiettivo di consolidare la propria posizione in classifica. Brando sottolinea l’importanza di sviluppare maggiore consapevolezza, elemento fondamentale per affrontare al meglio questa sfida.

Dopo due partite casalinghe consecutive il Follonica Gavorrano torna a giocare in trasferta. Farà visita oggi alle 14,30, in occasione della quarta giornata del girone di ritorno, alla Terranuova Traiana allenata da Marco Becattini. Le due squadre si confronteranno dopo l’ultimo turno in cui i padroni di casa hanno ottenuto una vittoria esterna sul campo del Cannara per 1-2, mentre i biancorossoblù hanno ottenuto un pareggio casalingo contro il Vivi Altotevere Sansepolcro per 1-1. Per i ragazzi di Lucio Brando la classifica parla al momento di 23 punti conquistati, alla pari con Orvietana e Aquila Montevarchi, in bilico con la pericolosa zona play out, dopo aver vinto sei partite, pareggiate cinque e perse nove, con 23 gol fatti e 30 subiti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

