A Verissimo, Filippo Magnini e Giorgia Palmas condividono il loro percorso di coppia, tra discussioni e momenti di distanza che li hanno messi alla prova. Filippo rivela le difficoltà vissute, mentre si approfondisce anche il rapporto con Federica Pellegrini, mai vicino dopo le accuse di doping. Un racconto sincero e autentico, presentato nell’intimità dello studio con Silvia Toffanin.

A Verissimo spazio al racconto intimo e sincero di Filippo Magnini e di sua moglie Giorgia Palmas, ospiti di Silvia Toffanin. La coppia ha ripercorso i momenti più complessi dell’inizio della loro storia, nata in uno dei periodi più difficili della vita dell’ex campione di nuoto, ma anche destinata a diventare il punto di svolta emotivo e personale per entrambi. Il periodo del doping Magnini ha ricordato senza filtri il momento in cui ha conosciuto Giorgia, mentre era coinvolto nella delicata vicenda giudiziaria legata all’accusa di tentato doping, da cui è stato poi assolto. «Dal primo giorno in cui ci siamo conosciuti abbiamo diviso dolori. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Filippo Magnini: «Con Giorgia Palmas molte discussioni, la lontananza ci ha messo alla prova. Federica Pellegrini mai vicina dopo l'accusa di doping»

