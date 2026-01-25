Fiera nazionale di numismatica e filatelia una cartolina dedicata a Pino Dordoni

La Fiera nazionale di numismatica e filatelia si è svolta presso Piacenza Expo il 23 e 24 gennaio, confermando il ruolo di Pantheon Piacenza come punto di riferimento nel collezionismo italiano. Due giornate di incontri e scambi tra appassionati e collezionisti, principalmente del Nord Italia, hanno rafforzato l’importanza di questo evento nel panorama culturale e collezionistico nazionale. Una cartolina dedicata a Pino Dordoni accompagna questa occasione.

Pantheon Piacenza si conferma tra le prime piazze del collezionismo nazionale grazie alle due giornate andate in scena a Piacenza Expo - il 23 e il 24 gennaio- caratterizzate da un afflusso continuo di appassionati e collezionisti provenienti principalmente dalle regioni del nord Italia.

