Festival Macchie e Inchiostri La sanità tra cura e umanità

Il Festival “Macchie e Inchiostri” propone oggi alle 17 nel centro civico di Villanova di Colli al Metauro un appuntamento dedicato alla sanità italiana, analizzandone gli aspetti di cura, esperienza e umanità. Un’occasione per riflettere sul ruolo dei servizi sanitari nel nostro paese e sulle sfide che affrontano quotidianamente operatori e cittadini. Un momento di confronto e approfondimento aperto a tutti gli interessati.

"La Sanità italiana tra cura, esperienza e umanità" è il titolo dell’appuntamento del Festival “Macchie e Inchiostri“, in programma oggi alle 17, nel centro civico a Villanova di Colli al Metauro. Partecipano Andrea Vecchi, chirurgo dei trapianti e presidente dell’Associazione Trapiantati delle Marche; Bruno Giusti, esperto di comunicazione scientifica e pioniere dell’onco-estetica; Roberto Maccaroni, infermiere di area critica e collaboratore di Emergency; Apollonia Benassi, ritrattista e fotografa. L’incontro sarà moderato dalla giornalista Asmae Dachan. "L’iniziativa nasce dalla volontà di intrecciare quattro percorsi professionali e umani profondamente diversi ma uniti da un unico obiettivo: rimettere la persona al centro del percorso di cura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

