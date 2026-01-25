La festa del patrono San Feliciano celebra la memoria di un martire che rappresenta valori di pace e solidarietà. Attraverso la sua figura, si rinnova l’importanza di unione e perseveranza di fronte alle sfide, avvicinando la comunità a un messaggio di speranza e coesione. In Cattedrale, questa ricorrenza invita a riflettere sulla forza di chi non si arrende, contribuendo a rafforzare il senso di appartenenza e pacificazione.

"Il martirio di San Feliciano è come quello dei martiri dei nostri tempi, serve coesione perché a salvare il mondo può essere solo chi non si rassegna". Con queste parole il cardinale Augusto Paolo Lojudice, arcivescovo di Siena e di Montepulciano, ha voluto lanciare un appello al popolo folignate riunito in Cattedrale per la solennità del patrono San Feliciano. Alla celebrazione eucaristica oltre all’ormai ex vescovo diocesano Domenico Sorrentino, era presente anche monsignor Francesco Ferrara vescovo di Camerino, ma anche le autorità cittadine a partire dal sindaco Stefano Zuccarini. Monsignor Lojudice ha ricordato che stiamo vivendo un momento particolare per la storia e che non è possibile dimenticare tragedie come la guerra. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Festa del patrono San Feliciano. Un inno alla pace in Cattedrale

