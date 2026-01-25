Fermati a Trofarello 300 ultras del Napoli prima della gara con la Juventus | avevano bombe carta 100 aste e fumogeni

Oggi, 25 gennaio, al casello di Trofarello, gli agenti di polizia hanno fermato e identificato circa 300 ultras del Napoli prima della partita contro la Juventus. Durante le operazioni sono state sequestrate bombe carta, fumogeni e numerose aste, nel tentativo di prevenire eventuali incidenti e garantire la sicurezza dell’evento.

Davanti al bar dei tifosi del Como con aste e cinghie, prima della partita per cercare lo scontro: arrestati due ultras bolognesiDue ultras bolognesi sono stati arrestati a Como prima della partita, nel tentativo di provocare scontri con i tifosi locali.

Bombe carta e auto incendiate fuori dallo stadio a Marassi, gli scontri tra ultras di Genoa e Inter prima della partita: due agenti feriti – Il videoPrima della partita tra Genoa e Inter allo stadio Luigi Ferraris di Marassi, si sono verificati violenti scontri tra ultras delle due squadre.

