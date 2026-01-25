Ferito con un coltellino uno dei titolari di un ristorante in pieno centro al culmine di una lite scatta l' arresto

Nella serata di sabato 24 gennaio, nel centro di Pescara, si è verificato un episodio di violenza durante una lite avvenuta all’esterno di un ristorante, con un titolare ferito con un coltellino. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato all’arresto dell’aggressore. L’episodio si inserisce in un contesto di tensione, evidenziando l’importanza di intervenire tempestivamente per garantire la sicurezza pubblica.

Un accoltellamento nell’area esterna di un ristorante del centro di Pescara.È quello che si è verificato nella serata di sabato 24 gennaio al culmine di una lite, sembra per futili motivi. Lanciato l'allarme l'uomo è stato soccorso dai sanitari del 118, ma per fortuna le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul posto è intervenuta la polizia con gli della squadra volante che sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'episodio di violenza. Il presunto responsabile è già stato individuato e tratto in arresto e sono in corso tutti gli accertamenti del caso. Avrebbe agito con un coltellino.🔗 Leggi su Ilpescara.it

