Claudio Carlomagno, detenuto nel carcere di Civitavecchia per il femminicidio di Federica Torzullo, è ora sotto sorveglianza a vista. Recentemente ha appreso del suicidio dei suoi genitori, trovati impiccati nella loro abitazione di Anguillara. Il suo legale ha commentato che entrambi non sono riusciti a sopportare la perdita. Questa vicenda evidenzia le complesse dinamiche emotive legate a questa tragica serie di eventi.

Claudio Carlomagno lo ha saputo, ora è sorvegliato a vista: nel carcere di Civitavecchia dove è detenuto per il femminicidio della moglie Federica Torzullo, l’uomo è stato informato del suicidio dei suoi genitori, trovati impiccati nella loro casa di Anguillara, vicino Roma. La coppia non ha retto al peso di quanto accaduto: l’interpretazione del gesto è univoca, probabilmente confermata dal biglietto lasciato da Maria Messenio e Pasquale Carlomagno al loro altro figlio. Una lettera lasciata nell’appartamento romano dell’uomo, che dopo averlo letto ha chiamato subito la zia. La donna, che abita a poca distanza dalla villa della coppia, ha dato subito l’allarme. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Femminicidio Torzullo, Carlomagno sorvegliato a vista dopo il suicidio dei genitori. Il legale: “Non sono riusciti a sopportare”

Carlomagno sorvegliato a vista dopo il suicidio dei genitori, l’avvocato: “Anche loro vittime”Dopo il tragico suicidio dei genitori di Claudio Carlomagno, l’avvocato Andrea Miroli ha commentato che anche loro sono state vittime di una situazione difficile.

Claudio Carlomagno ha saputo del suicidio dei genitori. «È sorvegliato a vista»Claudio Carlomagno ha appreso della tragica morte dei suoi genitori, avvenuta per suicidio.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Femminicidio Federica Torzullo, trovati morti i genitori del marito Carlomagno; Femminicidio di Federica Torzullo, trovati morti i genitori del marito Claudio Carlomagno; Federica Torzullo, i genitori del marito suicidi e quell'ultimo messaggio all'altro figlio: il dramma infinito di Anguillara; Anguillara, Pasquale Carlomagno e la moglie Maria Messineo trovati impiccati nel giardino della loro casa.

Femminicidio Torzullo, Carlomagno sorvegliato a vista dopo il suicidio dei genitori. Il legale: Non sono riusciti a sopportareMaria e Pasquale Carlomagno non hanno retto al peso del femminicidio commesso dal figlio. Hanno lasciato una lettera all'altro figlio ... ilfattoquotidiano.it

«Carlomagno ha saputo del suicidio dei genitori, è sorvegliato a vista in carcere». L'avvocato: «Ora pensiamo a figlio, in pochi giorni ha perso tutto»Lascia davvero senza parole il doppio suicidio di Pasquale Carlomagno e Maria Messenio, i genitori di Claudio Carlomagno, l'uomo accusato del femminicidio della moglie ... ilmessaggero.it

L'uomo, accusato del femminicidio della moglie Federica Torzullo ad Anguillara Sabazia, è in carcere ed è monitorato. L'avvocato: «Purtroppo ancora ieri si leggevano sui social messaggi come 'quella donna ha fatto bene ad ammazzarsi avendo partorito un - facebook.com facebook

Nuova tragedia legata al femminicidio di Federica Torzullo. I genitori di Claudio Carlomagno, l’uomo in carcere per aver ucciso la moglie, si sono suicidati in casa. Diretta di @SimoneZazzera, immagini dell'inviato Giuseppe Lisi x.com