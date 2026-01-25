La vicenda di Federica Torzullo e la tragica perdita di Carlomagno rappresentano un doloroso episodio di femminicidio avvenuto ad Anguillara Sabazia. I genitori, sopraffatti dal dolore e dalla vergogna, si trovano a dover affrontare una realtà difficile da elaborare. Questa tragedia evidenzia l’urgenza di sensibilizzare e agire contro ogni forma di violenza di genere.

Forse non hanno retto al dolore, alla vergogna, ai sensi di colpa. Non ha fine la tragedia di Anguillara Sabazia. Dopo il femminicidio di Federica Torzullo, sono stati trovati morti impiccati i genitori di Claudio Carlomagno, il marito della donna finito in carcere con l’accusa di averla uccisa. A casa dell’altro figlio a Roma è stato trovato un biglietto d’addio. L’uomo, allarmato per la sorte dei genitori, ha contattato una zia che ha raggiunto la villetta allertando il 118. Entrati in casa c’è stata la tragica scoperta. I corpi dei due coniugi erano nella loro villetta di via Tevere. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Femminicidio Federica Torzullo, un biglietto d'addio è ciò che resta dei genitori di Carlomagno

Federica Torzullo, trovati morti i genitori di Claudio Carlomagno: il biglietto di addio che spiega tutto, l'allarme della zia e i corpi nel garageFederica Torzullo riferisce il ritrovamento dei genitori di Claudio Carlomagno, Pasquale e Maria Messenio, trovati deceduti nel garage di casa.

Morti i genitori di Carlomagno. Le indagini sul femminicidio di Federica, la confessione del figlio e il biglietto d'addioLe autorità hanno confermato il decesso di Maria Messenio e Pasquale Carlomagno, genitori di Claudio Carlomagno, coinvolto nell’omicidio di Federica Torzullo ad Anguillara.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Femminicidio Federica Torzullo, l’ipotesi di un complice che ha aiutato Carlomagno e le ricerche del…; Federica Torzullo, la premeditazione e il vuoto di 2 ore al ritorno a casa di Claudio Carlomagno. La procura contesta il nuovo reato di femminicidio; Il femminicidio di Federica Torzullo, il corpo sotterrato; Femminicidio Federica Torzullo, marito confessa. La Procura: Zone d’ombra.

Femminicidio Federica Torzullo, un biglietto d'addio è ciò che resta dei genitori di CarlomagnoForse non hanno retto al dolore, alla vergogna, ai sensi di colpa. Non ha fine la tragedia di Anguillara Sabazia. Dopo il femminicidio di Federica Torzullo, sono stati trovati morti impiccati i genito ... gazzettadelsud.it

FEMMINICIDIO FEDERICA, MORTI I GENITORI DEL MARITOUn’altra tragedia ad Anguillara Sabazia. Dopo il femminicidio di Federica Torzullo, ieri sono stati trovati morti i genitori di Claudio Carlomagno, il marito della donna finito in carcere con l'accusa ... 9colonne.it

Nuova tragedia legata al femminicidio di Federica Torzullo. I genitori di Claudio Carlomagno, l’uomo in carcere per aver ucciso la moglie, si sono suicidati in casa. Diretta di @SimoneZazzera, immagini dell'inviato Giuseppe Lisi x.com

Il femminicidio di Federica #Torzullo: trovati senza vita nella loro casa di #Anguillara i genitori di Claudio Carlomagno. #Tg1 Maria d'Elia - facebook.com facebook