La vicenda di Anguillara Sabazia si arricchisce di nuovi sviluppi, con la morte dei genitori di Claudio Carlomagno, sospettato di aver ucciso Federica Torzullo. Dopo il femminicidio, la tragica perdita dei genitori del marito rappresenta un ulteriore elemento di inquietudine. La vicenda evidenzia la complessità e la drammaticità di un caso che ha scosso la comunità locale.

Non ha fine la tragedia di Anguillara Sabazia. Dopo il femminicidio di Federica Torzullo, sono stati trovati morti i genitori di Claudio Carlomagno, il marito della donna accusato di averla uccisa. A casa dell’altro figlio, a Roma, trovato un biglietto di addio che avevano lasciato nel pomeriggio. È stato proprio lui che, allarmato per la sorte dei familiari, ha contattato una zia che, raggiunta la villetta sul Tevere dove vivevano i coniugi, ha fatto la tragica scoperta. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 per la constatazione del decesso e i carabinieri per i rilievi. Gli investigatori hanno ipotizzato fin da subito il suicidio. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Femminicidio di Federica Torzullo, morti suicidi i genitori del marito accusato del delitto

