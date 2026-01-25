Dopo il femminicidio di Federica Torzullo ad Anguillara, emergono dettagli sulla tragica vicenda dei genitori di Carlomagno, morti suicidi a causa di pressioni mediatiche. L’avvocato Miroli evidenzia come sui social si siano diffusi inviti all’autolesionismo. L’assassino, informato di questi eventi, è ora sotto sorveglianza. Una situazione complessa che solleva interrogativi sul ruolo dei media e dell’opinione pubblica.

L'assassino di Federica Torzullo, a conoscenza del suicidio dei genitori, è ora "sorvegliato a vista". Secondo quanto riferito dal suo legale, i coniugi Carlomagno erano "scesi agli inferi e non avevano speranza di risalire" "Una catabasi, una discesa agli inferi che i signori Carlomagno non. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Femminicidio Anguillara, genitori di Carlomagno morti suicidi "dopo dolore e pressione mediatica", avv. Miroli: "Sui social inviti a uccidersi"

Anguillara, trovati morti impiccati in casa i genitori di Claudio Carlomagno, l'uomo arrestato per il femminicidio della moglie Federica Torzullo: ipotesi suicidioA Anguillara Sabazia, sono stati trovati morti impiccati i genitori di Claudio Carlomagno, arrestato per il femminicidio della moglie Federica Torzullo.

Femminicidio di Federica Torzullo, morti i genitori di Claudio Carlomagno: si sono tolti la vita in casa ad AnguillaraNella località di Anguillara Sabazia, i genitori di Claudio Carlomagno, Pasquale e Maria Messenio, entrambi di 65 anni, sono stati trovati deceduti nella loro abitazione.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Femminicidio Anguillara, trovati morti genitori del marito di Federica Torzullo; Femminicidio di Anguillara: trovati morti i genitori del marito reo confesso; Femminicidio Torzullo, i genitori di Carlomagno trovati impiccati nella loro casa di Anguillara; Anguillara, Pasquale Carlomagno e la moglie Maria Messineo trovati impiccati nel giardino della loro casa.

Femminicidio Federica Torzullo, morti suicidi i genitori di Carlomagno. Hanno lasciato un bigliettoSarebbero stati sentiti in procura a Civitavecchia nei prossimi giorni, invece Maria Messenio e Pasquale Carlomagno sono stati trovati morti, impiccati nel giardino della loro villetta ad Anguillara S ... msn.com

Femminicidio di Anguillara, lo choc della sorella di Federica Torzullo: Una tragedia nella tragedia, l’orrore nell’orrore. Siamo attonitiSarebbero stati sentiti in procura a Civitavecchia nei prossimi giorni, invece Maria Messenio e Pasquale Carlomagno sono stati trovati morti ... affaritaliani.it

Ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma, una tragedia ne chiama di nuove: ieri sono stati trovati morti nella loro casa, con ogni probabilità suicidi, i genitori di Carlo Carlomagno, l’uomo reo confesso per il femminicidio della moglie - facebook.com facebook

Trovati morti nella loro villetta i genitori di Claudio Carlomagno, l'uomo arrestato per il femminicidio della moglie Federica Torzullo ad Anguillara Sabazia (RM). Si ipotizza il suicidio. Lo riporta l'Ansa x.com