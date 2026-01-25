Federico Ricci morto sul lavoro | Un uomo affabile e rispettoso

Federico Ricci, scomparso in un tragico incidente sul lavoro, era una persona affabile e rispettosa. La sua morte ha colpito profondamente la comunità di Livorno, Ponsacco e Cascina, dove era residente e impegnato nel volley con il figlio. La sua perdita rappresenta un momento di dolore e riflessione per tutti coloro che lo conoscevano e stimavano.

La tragedia ha sconvolto tutto e tutti. Da Livorno dove si è consumata, ai comuni di Ponsacco, dove ormai era residente da tanto tempo, e di Cascina, dove portava avanti con passione le attività della società di volley nella quale gioca il figlio. E’ un dolore sordo e profondo, quello per la morte di Federico Ricci, 50 anni, colpito e schiacciato venerdì dal braccio della gru che stava manovrando per scaricare il materiale edile nel piazzale di una ditta a Livorno. "Federico era una persona solare, un uomo affabile, rispettoso, che sapeva spesso sorridere e lanciarti un messaggio o un segnale della sua presenza – scrive Pallavolo Cascina –. 🔗 Leggi su Lanazione.it

