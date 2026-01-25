Federica Torzullo Claudio Carlomagno sorvegliato a vista dopo il suicidio dei genitori Il legale | Non hanno sopportato peso

Claudio Carlomagno, reo confesso dell’omicidio della moglie Federica Torzullo, è attualmente sotto sorveglianza a vista nel carcere di Civitavecchia, dopo il suicidio dei genitori. La vicenda ha suscitato grande attenzione, evidenziando il peso emotivo e psicologico affrontato dalla famiglia. L’avvocato ha commentato che i genitori non hanno resistito al dolore. La situazione rimane sotto stretta osservazione delle autorità competenti.

Claudio Carlomagno sorvegliato a vista dopo il suicidio dei genitori. L'uomo, reo confesso dell'omicidio della moglie Federica Torzullo, uccisa nella villetta della famiglia ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma, si trova nel carcere di Civitavecchia. "Questa vicenda dimostra più che mai che anche i familiari di chi commette un reato così grave sono vittime, vittime di un crimine le cui conseguenze si estendono dolorosamente anche a chi non ne ha alcuna responsabilità, una catabasi, una discesa agli inferi che i signori Carlomagno non sono riusciti tragicamente a sopportare", sottolinea l'avvocato Andrea Miroli, difensore di Claudio Carlomagno.

