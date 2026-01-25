Federal officials dig in on Minneapolis shooting narrative despite video evidence

Le autorità federali di Minneapolis hanno continuato a sostenere la loro versione dei fatti riguardo alla sparatoria che ha coinvolto un uomo, nonostante siano emersi nuovi video che potrebbero mettere in discussione le dichiarazioni ufficiali. Questa vicenda evidenzia le tensioni tra le ricostruzioni ufficiali e le prove visive disponibili, mantenendo alta l’attenzione pubblica sulla gestione di eventi di grande rilevanza pubblica e sulla trasparenza delle comunicazioni.

MINNEAPOLIS, Jan 25 (Reuters) - Senior Trump administration officials on Sunday defended the fatal shooting of a U.S. citizen by immigration agents in Minneapolis even as video evidence contradicted their version of events and tensions grew between local law enforcement and federal officers. "The victims are border patrol agents," Bovino said. "Law enforcement doesn't assault anyone." Bovino and Homeland Security Secretary Kristi Noem accused Pretti of assaulting the agents, rioting and obstructing them. "We do know that he came to that scene and impeded a law enforcement operation, which is against federal law," Noem told Fox News' "Sunday Briefing" program.

