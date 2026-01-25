Febbre da Vitruvio assalto in piazza Costa In mille agli scavi nel primo giorno di visite
Nel primo giorno di visite guidate, oltre mille persone hanno partecipato agli scavi della Basilica di Vitruvio in piazza Costa. L’evento, inteso come occasione di approfondimento storico e culturale, ha visto un grande interesse da parte del pubblico, interessato alla scoperta delle testimonianze archeologiche e alla storia di questo importante sito. La partecipazione testimonia l’importanza di valorizzare il patrimonio locale attraverso iniziative accessibili e didattiche.
di Anna Marchetti Oltre 1000 persone hanno partecipato ieri pomeriggio alle visite guidate alla scoperta della Basilica di Vitruvio. Il freddo non ha fermato i fanesi curiosi di capire dove Vitruvio abbia costruito l’imponente edificio pubblico e come sia stato ritrovato dagli archeologi. Appuntamento davanti agli scavi (lato via Arco d’Augusto) lungo il Decumano massimo e punto di accesso alla Basilica, che si estendeva da piazza Costa, area nella quale sono state individuate 4 colonne, verso piazza degli Avveduti dove è stata individuata la quinta colonna. "La tecnica costruttiva e il posizionamento delle colonne (1,5 metri di diametro per 15 metri di altezza) – ha spiegato ai visitatori Giulia Ferrara di Ad Arte, la società che conduce gli scavi per conto della Soprintendenza archeologica di Marche nord – corrispondono perfettamente con quanto descritto da Vitruvio nel De Architectura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Visite guidate e gratuite agli scavi archeologici di piazza CostaPartecipa alle visite guidate gratuite agli scavi archeologici di piazza Costa, dedicate alla scoperta della Basilica di Vitruvio.
Scavi in via Vitruvio e piazza Costa, è rebusGli scavi in via Vitruvio e piazza Costa rappresentano ancora un mistero da risolvere.
