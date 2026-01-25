Fare amicizia da adulti | l’eclissi della socialità e il paradosso della maturità

Molti italiani si chiedono come sia possibile che, crescendo, le amicizie si affievoliscano e diventino solo contatti sui social. La realtà è che, con il tempo, le relazioni si indeboliscono e spesso si riducono a scambi di messaggi freddi, lasciando spazio a un senso di isolamento. È un fenomeno diffuso, che riguarda tutti, anche se pochi parlano apertamente di questa “eclissi” della socialità.

Life&People.it Se hai mai guardato la tua rubrica telefonica chiedendoti quando, esattamente, i migliori amici siano diventati semplici conoscenti che si limitano a un’interazione digitale distratta, sappi che non sei solo. Esiste un istante preciso, solitamente collocato tra la fine della formazione accademica e l’assestamento nelle responsabilità della maturità, in cui la nostra capacità di fare amicizia da adulti sembra subire un’atrofia programmata. C’è un paradosso silenzioso che abita le nostre esistenze: siamo immersi in un oceano di connessioni virtuali, eppure avvertiamo una sete crescente di intimità reale.🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

