Famiglie palestinesi da 9 mesi nel Cas appello a sindaca e prefetta | Servono soluzioni dignitose

Cinque famiglie palestinesi, arrivando a Firenze nel maggio 2025, vivono da oltre nove mesi nel Centro di Accoglienza Straordinaria di via Caccini. In una lettera aperta e petizione, chiedono alle istituzioni, tra cui sindaca e prefetta, soluzioni abitative dignitose. L’appello mira a sensibilizzare l’opinione pubblica e le autorità sulla necessità di garantire condizioni di vita appropriate per queste famiglie, ancora in attesa di un alloggio adeguato.

La petizione è partita dal presidente dell'Opera della Madonnina del Grappa don Vincenzo Russo, tra le altre cose ex cappellano del carcere di Sollicciano. Hanno subito aderito numerose associazioni e realtà cittadine tra cui Arci, Fuori Binario, Anelli Mancanti, l'Associazione 11 Agosto fondata da Tomaso Montanari. L'appello è rivolto alla prefetta Francesca Ferrandino, alla sindaca Sara Funaro, all'assessore comunale al welfare Nicola Paulesu, al presidente della Regione Eugenio Giani. “Queste famiglie – si legge ancora - provengono da contesti di vita durissima: sono vittime di guerra, molti hanno perso la famiglia e ogni sostegno.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Famiglie palestinesi da 9 mesi nel Cas, appello a sindaca e prefetta: "Ora soluzioni dignitose"Cinque famiglie palestinesi, arrivate a Firenze nel maggio 2025, continuano a vivere nel Centro di accoglienza straordinaria di via Caccini, dopo nove mesi.

Leggi anche: Sicurezza, l’appello della sindaca Funaro. “Servono risposte dal Governo”

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Padre Faltas: la Knesset mette a rischio scuole e famiglie palestinesi; La situazione a Gaza: gli aggiornamenti di EMERGENCY; Gaza: bambini uccisi da crolli, temperature gelide e tempeste; Accoglienza studenti palestinesi, Valditara presenta il piano da 1 milione e mezzo di euro dopo le accuse di….

Famiglie palestinesi vivono ancora nei Cas, la petizione per trovare un’altra struttura x.com

All’interno del piano predisposto dal Governo a metà ottobre per la ricostruzione di Gaza, abbiamo proposto alcune misure per l’accoglienza e l’inclusione degli studenti palestinesi. Tra queste misure vi è il coinvolgimento delle famiglie, la personalizzazione d - facebook.com facebook