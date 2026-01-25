Famiglie palestinesi da 9 mesi nel Cas appello a sindaca e prefetta | Ora soluzioni dignitose

Cinque famiglie palestinesi, arrivate a Firenze nel maggio 2025, continuano a vivere nel Centro di accoglienza straordinaria di via Caccini, dopo nove mesi. In un'ottica di rispetto e dignità, una lettera aperta e una petizione chiedono alle istituzioni, tra cui la sindaca e la prefetta, interventi concreti per trovare soluzioni abitative adeguate. È un appello per garantire nuove opportunità alle famiglie in attesa di un’adeguata accoglienza.

La petizione è partita dal presidente dell'Opera della Madonnina del Grappa don Vincenzo Russo, tra le altre cose ex cappellano del carcere di Sollicciano. Hanno subito aderito numerose associazioni e realtà cittadine tra cui Arci, Fuori Binario, Anelli Mancanti, l'Associazione 11 Agosto fondata da Tomaso Montanari. L'appello è rivolto alla prefetta Francesca Ferrandino, alla sindaca Sara Funaro, all'assessore comunale al welfare Nicola Paulesu, al presidente della Regione Eugenio Giani. “Queste famiglie – si legge ancora - provengono da contesti di vita durissima: sono vittime di guerra, molti hanno perso la famiglia e ogni sostegno.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

