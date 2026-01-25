Factbox-Deaths mount as Trump immigration push intensifies

Negli Stati Uniti, l'intensificazione delle politiche migratorie promosse dall'amministrazione Trump ha suscitato attenzione e preoccupazione. Recenti eventi, tra cui un aumento delle vittime, evidenziano le conseguenze di queste iniziative. Questo approfondimento analizza i dati e le dinamiche in atto, offrendo una panoramica chiara e obiettiva sull'impatto delle recenti misure in ambito migratorio.

WASHINGTON, Jan 24 (Reuters) - The fatal shooting of a man in Minneapolis on Saturday added to a mounting death toll in U.S. President Donald Trump's intensifying immigration push this month, increasing scrutiny on the crackdown as backlash builds. The incident was one of five shootings in January involving federal agents conducting immigration enforcement, including the fatal shooting of Minnesota woman Renee Good. At least six immigrants have died this month in federal immigration detention, an unusually rapid pace. The Trump administration is dramatically ramping up immigration enforcement with $170 billion budgeted for immigration agencies through September 2029, a historic sum.

