Lunedì 26 gennaio 2026 alle ore 18:00 si disputa il match tra Eyupspor e Besiktas, valido per il diciannovesimo turno di Superlig turca. In questa occasione, verranno diffuse le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici, offrendo un'analisi approfondita di un incontro importante nel campionato turco. Un’occasione per seguire da vicino le dinamiche di una delle competizioni più interessanti della regione.

Posticipo del diciannovesimo turno di Superlig turca con l’Eyupspor che ospita il Besiktas di Sergen Yalcin. Padroni di casa tornati nei ranghi dopo l’addio di Arda Turan, e che sono in piena lotta per non retrocedere: un attacco da appena 11 gol segnati e 3 sole vittorie stagionali il magro bottino raccolto, con la zona salvezza che comunque dista solamente 2. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Eyupspor-Besiktas (lunedì 26 gennaio 2026 ore 18:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici

Approfondimenti su eyupspor besiktas

L'incontro tra Eyupspor e Besiktas, valido per il diciannovesimo turno della Süper Lig, si svolgerà lunedì 26 gennaio 2026 alle ore 18:00.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su eyupspor besiktas

Argomenti discussi: Pronostico Eyupspor-Besiktas: analisi e probabili formazioni 26/01/2026 Süper Lig; Eyupspor-Besiktas: dove vedere la Superlig in Streaming e in TV; Eyupspor-Besiktas (lunedì 26 gennaio 2026 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici; Eyüpspor vs Be?ikta? Pronostico: Anteprima e Analisi della Partita | Super Lig 26-01-2026.

Süper Lig 2025-2026: Eyupspor-Besiktas, le probabili formazioniL’arrivo di Sergen Yalcin sulla panchina bianconera ha garantito equilibrio e continuità, con una striscia di sette partite senza sconfitte in campionato. sportal.it

FT SRL GAME Besiktas 3-2 Kayserispor • 21 2nd Konyaspor 2-2 Eyupspor • 20 1st Elche 2-0 Sevilla • 21 2nd Lazio 2-2 Como 1907 • égalité Cremonese 1-1 Hellas Verona • 21 2nd - facebook.com facebook