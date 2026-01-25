Eyupspor-Besiktas lunedì 26 gennaio 2026 ore 18 | 00 | formazioni quote pronostici

Da infobetting.com 25 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì 26 gennaio 2026 alle ore 18:00 si disputa il match tra Eyupspor e Besiktas, valido per il diciannovesimo turno di Superlig turca. In questa sfida, vengono analizzate le formazioni, le quote e i pronostici, offrendo un quadro completo per gli appassionati e gli scommettitori interessati a questa partita.

Posticipo del diciannovesimo turno di Superlig turca con l’Eyupspor che ospita il Besiktas di Sergen Yalcin.  Padroni di casa tornati nei ranghi dopo l’addio di Arda Turan, e che sono in piena lotta per non retrocedere: un attacco da appena 11 gol segnati e 3 sole vittorie stagionali il magro bottino raccolto, con la zona salvezza che comunque dista solamente 2. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

eyupspor besiktas luned236 26 gennaio 2026 ore 18 00 formazioni quote pronostici

© Infobetting.com - Eyupspor-Besiktas (lunedì 26 gennaio 2026 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici

Besiktas-Kayserispor (lunedì 19 gennaio 2026 ore 18:00): formazioni, quote, pronosticiIl match Besiktas-Kayserispor si disputa lunedì 19 gennaio 2026 alle ore 18:00.

Besiktas-Kayserispor (lunedì 19 gennaio 2026 ore 18:00): formazioni, quote, pronosticiL'incontro tra Besiktas e Kayserispor, in programma lunedì 19 gennaio 2026 alle ore 18:00, rappresenta un’importante sfida di campionato.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Eyüpspor vs Be?ikta? Pronostico: Anteprima e Analisi della Partita | Super Lig 26-01-2026.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.