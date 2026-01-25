Estrazione Million Day di oggi 25 gennaio 2026 | i numeri vincenti di domenica

L’estrazione Million Day di oggi, domenica 25 gennaio 2026, si svolge alle ore 13 e alle 20:30. Qui sono disponibili in tempo reale i numeri vincenti di questa importante lotteria italiana, che offre premi fino a un milione di euro per chi indovina cinque numeri su cinquantacinque. Segui con attenzione per conoscere i risultati ufficiali e verificare eventuali vincite.

Estrazione Million Day oggi domenica 25 gennaio 2026: i numeri vincenti in diretta live. Oggi, domenica 25 gennaio 2026, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in scena, come al solito, l'estrazione dei numeri vincenti del Million Day, uno tra i giochi più apprezzati dagli scommettitori italiani che permette di vincere fino a un milione di euro indovinando 5 numeri su 55. Sono tantissimi i giocatori che attendono con ansia il risultato dell'estrazione. TPI segue tutte le estrazioni Million Day in tempo reale. Di seguito quelle di oggi, domenica 25 gennaio 2026, LIVE: ESTRAZIONE MILLION DAY OGGI 25 GENNAIO 2026 LIVE – ORE 20,30 Extra Million Day: ESTRAZIONE LIVE – ORE 13 Extra Million Day: LE ULTIME ESTRAZIONI DEL MILLION DAY Di seguito le ultime estrazioni del gioco che vede ogni sera alle ore 20,30 l'estrazione del giorno seguita LIVE da TPI: LE ESTRAZIONI DEL 24 GENNAIO LE ESTRAZIONI DEL 23 GENNAIO LE ESTRAZIONI DEL 22 GENNAIO LE ESTRAZIONI DEL 21 GENNAIO LE ESTRAZIONI DEL 20 GENNAIO ESTRAZIONE MILLION DAY: GIOCA RESPONSABILE ATTENZIONE: il gioco d'azzardo può trasformarsi in una vera e propria malattia.

