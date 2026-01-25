Esercitazioni militari per le scuole al parco Magicland scoppia la protesta | Cancellate l'iniziativa

Da fanpage.it 25 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al parco MagicLand si sono svolte esercitazioni militari rivolte alle scuole, suscitando reazioni contrastanti. Le associazioni pacifiste chiedono la cancellazione dell’iniziativa, sostenendo l’importanza di promuovere un’educazione al dialogo e alla pace. La discussione riguarda l’opportunità di utilizzare spazi di intrattenimento per attività di carattere militare e il ruolo dell’educazione nella formazione dei giovani.

Al parco divertimenti MagicLand attività per scuole con simulazioni militari dell'Esercito. Le associazioni pacifiste: "Bisogna educare al dialogo, non alla guerra".🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Ex senatore D’Anna deride Valentina Pitzalis: “C’è a chi la moglie piace cotta”. Poi le scuse: “Ero ironico”

Taiwan, al via le esercitazioni militari cinesiLe esercitazioni militari cinesi intorno a Taiwan sono state annunciate dall’esercito cinese, che ha mobilitato unità di terra, mare e aria.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Militari italiani già pronti per la Groenlandia. Quelle esercitazioni al gelo e in condizioni estreme; Groenlandia, scattata la missione Arctic Endurance: cosa sapere; I Paesi BRICS hanno avviato esercitazioni militari al largo del Sudafrica; Esercitazioni militari in Groenlandia con truppe di Paesi europei e Nato.

esercitazioni militari per leCuba alza il livello dello scontro con gli USA, esercitazioni militari e timori di attacco anticipano trattativa decisivaCuba si prepara alla guerra con gli USA? Esercitazioni militari dopo l’attacco a Maduro. Trump: Accettate un accordo prima che sia troppo tardiAller ... assodigitale.it

esercitazioni militari per leCuba, presidente guida esercitazioni militari anti-Usa(ANSA) - L'AVANA, 25 GEN - Il presidente cubano Miguel Díaz-Canel ha supervisionato nuove esercitazioni militari, accompagnato dai vertici delle ... espansionetv.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.