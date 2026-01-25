Esercitazioni militari per le scuole al parco Magicland scoppia la protesta | Cancellate l'iniziativa

Al parco MagicLand si sono svolte esercitazioni militari rivolte alle scuole, suscitando reazioni contrastanti. Le associazioni pacifiste chiedono la cancellazione dell’iniziativa, sostenendo l’importanza di promuovere un’educazione al dialogo e alla pace. La discussione riguarda l’opportunità di utilizzare spazi di intrattenimento per attività di carattere militare e il ruolo dell’educazione nella formazione dei giovani.

Al parco divertimenti MagicLand attività per scuole con simulazioni militari dell'Esercito. Le associazioni pacifiste: "Bisogna educare al dialogo, non alla guerra".🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Ex senatore D’Anna deride Valentina Pitzalis: “C’è a chi la moglie piace cotta”. Poi le scuse: “Ero ironico” Taiwan, al via le esercitazioni militari cinesiLe esercitazioni militari cinesi intorno a Taiwan sono state annunciate dall’esercito cinese, che ha mobilitato unità di terra, mare e aria. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Argomenti discussi: Militari italiani già pronti per la Groenlandia. Quelle esercitazioni al gelo e in condizioni estreme; Groenlandia, scattata la missione Arctic Endurance: cosa sapere; I Paesi BRICS hanno avviato esercitazioni militari al largo del Sudafrica; Esercitazioni militari in Groenlandia con truppe di Paesi europei e Nato. Cuba alza il livello dello scontro con gli USA, esercitazioni militari e timori di attacco anticipano trattativa decisivaCuba si prepara alla guerra con gli USA? Esercitazioni militari dopo l’attacco a Maduro. Trump: Accettate un accordo prima che sia troppo tardiAller ... assodigitale.it Cuba, presidente guida esercitazioni militari anti-Usa(ANSA) - L'AVANA, 25 GEN - Il presidente cubano Miguel Díaz-Canel ha supervisionato nuove esercitazioni militari, accompagnato dai vertici delle ... espansionetv.it Augusto Minzolini sulla Groenlandia e la politica internazionale: "Errore da parte dell'Italia non partecipare all'esercitazioni militari in Groenlandia che è come una Sigonella europea: dobbiamo ragionare intermini di sovranismo europeo" - facebook.com facebook Ringraziamo il nostro partner #India, che condivide i nostri stessi ideali, per aver parlato delle esercitazioni militari della #RPC a #Taiwan. Taiwan e India condividono interessi comuni in ambito commerciale, economico e marittimo. x.com

