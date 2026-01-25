Esce fumo dalla cantina | incendio a Gretta dieci evacuati

Da triesteprima.it 25 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, 25 gennaio, alle 17, si è verificato un incendio nel civico 6 di via Aquileia, nel rione di Gretta. L’incendio ha causato fumo visibile dalla cantina e ha reso necessaria l’evacuazione di dieci persone. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per sedare le fiamme e garantire la sicurezza dei residenti.

Nel pomeriggio di oggi, 25 gennaio, intorno alle 17 il civico 6 di via Aquileia, nel rione di Gretta, è stato interessato da un incendio. Stando ad alcuni residenti della zona non c'erano fiamme visibili, ma usciva del fumo dalle prese d'aria della cantina dell'edificio. Sul posto sono.🔗 Leggi su Triesteprima.itImmagine generica

Esce fumo dalla cantina: incendio a Gretta, sul posto quattro mezzi dei vigili del fuocoNel pomeriggio di oggi, 25 gennaio, intorno alle 17, un incendio si è sviluppato nel civico 6 di via Aquileia, nel rione di Gretta.

Leggi anche: Incendio nel grattacielo di via Pisa, alcune persone e tre carabinieri intossicati dal fumo: oltre 100 evacuati nella notte

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

esce fumo dalla cantinaEsce fumo dalla cantina: incendio a Gretta, sul posto quattro mezzi dei vigili del fuocoÈ successo oggi pomeriggio, 25 gennaio, intorno alle 17: al momento in cui si scrive le fiamme sarebbero domate e mancherebbero solo gli ultimi controlli ... triesteprima.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.