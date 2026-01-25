Esce fumo dalla cantina | incendio a Gretta dieci evacuati

Oggi, 25 gennaio, alle 17, si è verificato un incendio nel civico 6 di via Aquileia, nel rione di Gretta. L’incendio ha causato fumo visibile dalla cantina e ha reso necessaria l’evacuazione di dieci persone. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per sedare le fiamme e garantire la sicurezza dei residenti.

