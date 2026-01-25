Il bilancio di previsione per il 2026 rappresenta la conclusione di un percorso di rientro e definisce le priorità per il futuro. A partire dal 2027, si prevede un rafforzamento dei servizi e un’amministrazione più attenta alle esigenze della comunità. Questo momento segna un’opportunità per consolidare l’eredità di impegni assunti, puntando a un miglioramento continuo delle funzioni pubbliche e della qualità della vita locale.

"Il bilancio di previsione per il 2026 chiude una fase complessa legata al piano di rientro e pone le basi, dal 2027, per un rafforzamento dei servizi e un’azione amministrativa sempre più orientata ai bisogni dei cittadini". Così il sindaco di Santo Stefano Lodigiano, Paola Rossi (nella foto), ribadisce come l’approvazione del documento programmatico mette il punto finale alla complessa e dolorosa vicenda dell’eredità Ghiringhelli. Nel 2026 infatti l’ente dovrà versare l’ultima rata per la restituzione del lascito che, secondo la sentenza del tribunale, era stato incamerato dal Comune grazie ad un testamento “pilotato” che portò l’ex sindaco Massimiliano Lodigiani alla condanna a due anni di reclusione, pena sospesa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Eredità da rendere. Questo è l’anno dell’ultima rata

Saldo dell’Imu in scadenza, il 16 dicembre scade l’ultima rata dell’imposta sulla casaIl 16 dicembre si avvicina e rappresenta la scadenza dell’ultima rata dell’Imu, l’imposta municipale unica applicata sulla proprietà immobiliare.

Saldo dell’Imu in scadenza il 16 dicembre, si paga l’ultima rata dell’imposta sulla casaIl 16 dicembre è in scadenza il pagamento dell’ultima rata dell’Imu, l’imposta municipale unica applicata sulla proprietà immobiliare in Italia.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Eredità da rendere. Questo è l’anno dell’ultima rata; Fontana: Paralimpiadi? Lavoriamo per rendere accessibile ogni sport; Ismo: l'eredità di Vito Volpe nel libro Custodire il futuro; L'eredità delle Paralimpiadi: la scommessa di Milano-Cortina 2026 su sport e territori senza barriere.

Giù le mani dall'eredità. L'ingiustizia non è ereditare, ma che non si produce più ricchezzaSe per aprire una società fai prima all’estero, se le leggi sono ostacoli, se le banche non danno il mutuo, se il fallimento è ancora stigma sociale quando non penale, allora sì che l’eredità – o la s ... ilfoglio.it

Addio eredità nel 2026, ecco chi perde tutto quest'annoL’eredità non aspetta per sempre. Oltre un certo periodo perdi tutto, nonostante la chiamata. msn.com