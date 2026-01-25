La trattativa tra En-Nesyri e la Juventus sta generando tensioni all’interno della società bianconera. La dirigenza, insoddisfatta dei ritardi e delle esitazioni dell’attaccante marocchino, si trova a dover affrontare un momento di stallo. L’ultimatum lanciato al giocatore evidenzia la volontà di chiarire rapidamente la situazione, in un contesto che richiede decisioni tempestive per evitare ulteriori complicazioni.

El Hadj Malick Cissé Milan: colpo rossonero, bruciata la concorrenza di Lipsia e Barcellona per il 2008. Chi è, storia e carriera Mlacic Inter: piede sull’acceleratore, nerazzurri pronti a chiudere! Ma c’è una novità: cambiano i piani di Marotta e Ausilio En-Nesyri Juventus, si complica improvvisamente l’affare! Irrompe il Siviglia, il marocchino ora prende tempo. Ultimissime El Hadj Malick Cissé Milan: colpo rossonero, bruciata la concorrenza di Lipsia e Barcellona per il 2008. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - En-Nesyri alla Juve: bianconeri infastiditi, ultimatum all’attaccante! Perché la situazione sta spazientendo la dirigenza

En-Nesyri Juve, il Fenerbahce offre l’attaccante ai bianconeri: ecco cosa sta accadendo. Decisivi i prossimi giorniIl Fenerbahçe ha avanzato un’offerta per l’attaccante En-Nesyri, proposto alla Juventus nelle ultime ore.

En-Nesyri Juve, ma i bianconeri avevano davvero bisogno di un altro attaccante? Perché è il giocatore giusto – VIDEOL’interesse della Juventus per En-Nesyri solleva domande sulla reale necessità di un ulteriore attaccante nella rosa bianconera.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Juve, mercato forza 9: Ottolini lavora per chiudere En-Nesyri, trattativa in corso a Istanbul; En-Nesyri alla Juve, c'è l'accordo! Ottolini a Istanbul: la trattativa col Fenerbahce; Re dei colpi di testa, ha vinto col Siviglia! Chi è En-Nesyri, l'attaccante che serve alla Juve; En-Nesyri alla Juventus, l'attaccante prende tempo: inserimento del Siviglia e trattativa col Fenerbahce in standby.

Perché per En-Nesyri alla Juve non è ancora fatta anche il Fenerbahce ha accettato l’offerta bianconeraLa Juventus ha l'accordo col Fenerbahce per En-Nesyri, ma l'affare è ancora in stallo: il giocatore prende tempo tra formula del prestito e pressing del ... fanpage.it

Juventus, Ottolini rientra da Istanbul: En-Nesyri frenaJuventus, Ottolini rientra da Istanbul: En-Nesyri frena La Juventus resta sospesa tra attesa e dubbi sul mercato. Il direttore sportivo bianconero Marco Ottolini ha lasciato Istanbul ... tuttojuve.com

Juve, il Siviglia insidia El-Nesyri. Rincorsa Champions con il Napoli x.com

En-Nesyri-Juventus, che frenata! L’attaccante marocchino aspetta il Siviglia, la Signora si sta stancando Youssef En-Nesyri arriva, anzi no: si va ai supplementari. Motivo L’attaccante era atteso sotto la Mole per diventare il nuovo centravanti di Lucian - facebook.com facebook