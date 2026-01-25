Elisa su Sky Cinema e NOW mette al centro una donna tra colpa e redenzione

Elisa, in onda su Sky Cinema Uno e NOW, presenta un thriller di Di Costanzo con Barbara Ronchi protagonista. La storia esplora un viaggio psicologico tra colpa, memoria e verità nascoste, offrendo uno sguardo approfondito sui temi della redenzione e delle scelte difficili. La serie si concentra sulla complessità di una donna alle prese con i propri ricordi e le conseguenze delle sue azioni, in un racconto che invita alla riflessione.

ELISA si ispira alla storia vera e complessa di una donna in carcere ( Barbara Ronchi ) per aver ucciso la sorella, liberamente ispirata al saggio Io Volevo ucciderla dei criminologi Adolfo Ceretti e Lorenzo Natali (edito in Italia da Raffaello Cortina Editore). In arrivo su Sky Cinema in prima visione ELISA, il thriller psicologico presentato in concorso alla Mostra di Venezia 82 diretto da Leonardo di Costanzo (Ariaferma, L'intrusa, L'intervallo) che esplora i confini della violenza interiore in onda domenica 25 gennaio alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K.

