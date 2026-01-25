elicottero tra limbiate e varedo incidente in comasina scontro col monopattino

Un incidente lungo la Comasina tra Limbiate e Varedo ha richiesto l’intervento di un elicottero di Areu. L’incidente, avvenuto questa sera poco prima delle 17:15 in Corso Milano, coinvolge un monopattino e ha causato l’intervento dei soccorsi. La zona al confine tra Limbiate e Varedo è stata temporaneamente interessata dalle operazioni di emergenza, senza ulteriori dettagli sulle condizioni delle persone coinvolte.

