Educazione sessuo-affettiva nelle scuole se non ne parlano i prof ci pensa il web | i dati allarmanti sulla pedagogia pornografica e i rischi reali per chi si affida solo a internet

L’educazione sessuo-affettiva nelle scuole sta cambiando, con nuove norme previste per il 2026 che richiedono il consenso dei genitori. Nel frattempo, molti giovani si affidano al web per informazioni, rischiando di confrontarsi con contenuti inappropriati e una

Nel 2026 nuove norme limitano l’educazione sessuale a scuola, subordinandola al consenso dei genitori. Questo vuoto formativo, aggravato dalla mancanza di fondi, favorisce l’aumento di infezioni e violenza di genere, lasciando i giovani soli di fronte ai rischi del web. L’analisi della situazione scolastica tra il 2025 e il 2026 evidenzia un forte distacco tra la realtà sociale e la risposta delle istituzioni. L’Italia rappresenta ormai un caso isolato in Europa: mentre quasi tutti gli altri Paesi hanno reso l’educazione sessuale obbligatoria da decenni, il nostro sistema è bloccato in una paralisi decisionale che dura da oltre quarant’anni.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

