Edoardo Russo | L’ex Eridania deve diventare un ponte non un punto isolato
Edoardo Russo sottolinea l’importanza di trasformare l’ex Eridania in un elemento di collegamento urbano, piuttosto che un punto isolato. Per Forlì, il futuro dipende da una visione condivisa che viri oltre la semplice progettualità, promuovendo un approccio integrato e sostenibile alla riqualificazione. La prospettiva proposta mira a creare un nuovo equilibrio tra mobilità, comunità e spazio pubblico, contribuendo a un sviluppo urbano più coeso e consapevole.
Il futuro urbano di Forlì passa da una scelta di visione, prima ancora che di progetto. È questo il filo conduttore dell’intervento di Edoardo Russo, co-fondatore di Officina delle Idee, che invita a superare una concezione frammentata della città per abbracciare un’idea più profonda e condivisa.🔗 Leggi su Forlitoday.it
Ponte Mascarello chiuso da anni, scatta al protesta: “Territorio costiero isolato”Il ponte Mascarello di Foce Verde, chiuso da anni per questioni di stabilità, torna al centro dell’attenzione.
Leggi anche: Auto in piazza, Edoardo Russo: "Forlì oltre il parcheggio: ripensare lo spazio pubblico"
Argomenti discussi: VIDEO | 'Life for Gaza- Senza tregua', a Napoli una serata all'insegna della solidarietà e dell'accoglienza.
Russo si defila: Non mi candidoDopo le precisazioni della segretaria della Cgil, Maria Giorgini, è il turno di Edoardo Russo. Tutto è frutto di quanto raccontato mercoledì dal Carlino in un articolo che faceva il punto della ... ilrestodelcarlino.it
Edoardo Maria Russo (@edoardomaria.russo) - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.