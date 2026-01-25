Edoardo Russo | L’ex Eridania deve diventare un ponte non un punto isolato

Edoardo Russo sottolinea l’importanza di trasformare l’ex Eridania in un elemento di collegamento urbano, piuttosto che un punto isolato. Per Forlì, il futuro dipende da una visione condivisa che viri oltre la semplice progettualità, promuovendo un approccio integrato e sostenibile alla riqualificazione. La prospettiva proposta mira a creare un nuovo equilibrio tra mobilità, comunità e spazio pubblico, contribuendo a un sviluppo urbano più coeso e consapevole.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.