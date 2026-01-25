Ecco il ‘Rossini’ in cantiere Più vicini alla riapertura

Il Teatro Rossini di Lugo, duramente colpito dall’alluvione di maggio 2023, ha recentemente riaperto simbolicamente le sue porte. Questa iniziativa ha coinvolto cittadini, imprese e enti locali, che hanno contribuito al recupero della struttura. L’evento ha rappresentato un momento di confronto sullo stato dei lavori di ripristino, segnando un passo importante verso la riapertura completa del teatro e il ritorno alla normalità.

Dopo il silenzio imposto dall’alluvione del maggio 2023, che ne ha ferito profondamente la struttura, ieri il teatro Rossini di Lugo ha riaperto simbolicamente le sue porte a cittadini, imprese, associazioni ed enti che hanno contribuito al recupero, offrendo l’occasione per fare il punto sullo stato dei lavori di ripristino. L’alluvione aveva provocato danni ingenti, in particolare a platea, palco, golfo mistico e parte degli intonaci. L’incontro introduttivo si è svolto nella biblioteca Trisi, con gli interventi dell’amministratore delegato nella fase di recupero del teatro Gianni Parmiani, della sindaca di Lugo e presidente della Fondazione Rossini Elena Zannoni, dell’assessore alla Cultura Gianmarco Rossato, del giornalista Paolo Fallai in rappresentanza del Corriere della Sera, promotore col Tg La7 della campagna di raccolta fondi, dell’ingegner Andrea Pezzi di Diemme Filtration e dell’avvocata Patrizia Graziani, nel cda della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

A novembre la riapertura del teatro RossiniA novembre 2026, il Teatro Rossini di Lugo potrebbe riaprire le proprie porte, ospitando una nuova stagione concertistica teatrale.

Palazzo Pisani, cantiere al via. Recupero e miglioramento sismico. Poi la riapertura alla cittadinanzaÈ stato assegnato il cantiere per il recupero e il miglioramento sismico di Palazzo Pisani, un intervento volto a preservare e valorizzare questo patrimonio storico.

