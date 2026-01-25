Ecco il colpaccio Dragons Vittoria al supplementare

I Dragons Prato hanno conquistato una vittoria in trasferta contro Firenze, grazie a un supplementare, ripetendo così quanto avvenuto nella partita d’andata. La sfida si è conclusa con un risultato che permette ai Dragons di ottenere i punti necessari per proseguire la stagione con ottimismo. Un successo che testimonia la determinazione della squadra in un match equilibrato e combattuto fino all’ultimo istante.

C'è voluto un supplementare, proprio così come era successo nella partita d'andata, per permettere ai Dragons Prato di portare a casa i due punti dalla trasferta di Firenze, sponda Pino. 88-84 il risultato finale a favore dei rossoblù, determinato da un match che è stato giocato punto a punto e che al termine dei tempi regolamentari si era chiuso sul 77 pari. Vittoria preziosa per la squadra di coach Edoardo Banchelli che momentaneamente aggancia in vetta alla classifica i 'cugini' dell'Union Basket Prato, che scenderanno sul parquet solo questo pomeriggio. Pino Firenze si è dunque confermato bestia nera dei Dragons, comunque domata anche in questa occasione, nonostante un po' di fatica.

