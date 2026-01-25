Ecco i bozzetti

Ecco le immagini dei sei bozzetti che hanno ispirato i carri allegorici del Carnevale dei Ragazzi di Sant’Eraclio, previsto per il 2026 a Foligno. Questi disegni rappresentano il lavoro di progettazione e creatività che accompagnerà l’evento, contribuendo alla realizzazione di una manifestazione tradizionale e coinvolgente per tutta la comunità.

FOLIGNO Ecco le immagini dei sei bozzetti che hanno ispirato per il 2026 i carri allegorici del Carnevale dei Ragazzi di Sant'Eraclio. Quest'anno il cantiere "I Plus" proporrà la favola di Collodi "Pinocchio", il Cantiere "Cartoons" si è dato alla settima arte, il cinema rilanciando il film "Grease", mentre il Cantiere "Yes we can" ha rivisitato un beniamino dei bambini "Popeye – Braccio di Ferro" con Olivia, Bruto e gli immancabili spinaci. Il cantiere "Flashback" ha voluto dare voce alle tradizioni dell'Africa con "Africania il grido". Il Cantiere "Area51" con il titolo evocativo "Ci meritiamo l'estinzione" vuole porre l'attenzione sugli esseri umani che per le guerre, l'inquinamento faranno la fine dei dinosauri, quando 66 milioni di anni fa, furono spazzati via da un asteroide.

