È uno dei titolari del ristorante La Barcaccia l' uomo ferito con un coltellino

Ferito con un coltellino uno dei titolari di un ristorante in pieno centro al culmine di una lite, scatta l'arrestoNella serata di sabato 24 gennaio, nel centro di Pescara, si è verificato un episodio di violenza durante una lite avvenuta all’esterno di un ristorante, con un titolare ferito con un coltellino.

, ACCOLTELLATO TITOLARE DEL RISTORANTE LA BARCACCIA: INDIVIDUATO IL RESPONSABILE Sabato sera di paura a Pescara. Uno dei titolari del ristorante “La Barcaccia” di piazza Primo Maggio, Massimiliano Di Cesare, è stato colpito - facebook.com facebook