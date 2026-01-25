Dalla mattina di domenica 25 gennaio, la neve è tornata sugli Appennini marchigiani, interessando i rilievi dei Sibillini e dell’Appennino pesarese. Le condizioni permettono di praticare sci e altre attività in diverse località, con alcuni chalet e aree dedicate allo slittino aperti al pubblico. Questa nevicata rappresenta un’opportunità per chi desidera godere delle bellezze invernali della regione, dopo le recenti precipitazioni di pioggia che avevano temporaneamente interrot

Nevica sui Sibillini maceratesi e sull'Appennino pesarese dalle prime ore di questa mattina, domenica 25 gennaio, e dopo la delusione di ieri, con la pioggia che ha costretto a chiudere gli impianti, si potrà sciare sulle piste di Bolognola (anche se non tutte sono aperte), mentre a Frontignano di Ussita funziona la seggiovia Saliere ed è attivo il tappeto del campo scuola. Bolognola Ski, la società che gestisce gli impianti di entrambe le stazioni montane, fa sapere attraverso i suoi profili social che già dall'alba "ha iniziato a nevicare fin verso la base degli impianti con primi centimetri di accumulo". 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - E' tornata la neve sugli AppenniniEcco dove si può sciare nelle Marcheaperti chalet e aree per lo slittino

Leggi anche: Neve, panorami da copertina nelle Marche: ecco dove si scia. Le previsioni meteo del weekend

Neve nelle Marche oggi: allerta prolungata e scuole chiuse, ecco doveOggi le Marche sono interessate da un’intensa ondata di maltempo, con nevicate diffuse nelle zone interne e collinari.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Mezzi spartineve della Provincia al lavoro. È tornata la neve sull’Appennino parmense; È tornata la neve in Trentino; Neve a Campo Imperatore, previste nevicate a gennaio e febbraio; Allerta meteo per neve, quanta ne cadrà: gli accumuli previsti in Emilia-Romagna.

Neve in Liguria, Arpal conferma allerta gialla per neve fino alle 7 di domaniEntroterra di Genova e Savona imbiancati ma criticità contenute. Attenzione per nuove precipitazioni nelle prossime ore ... rainews.it

Meteo: arriva la Neve al Nord, possibile anche in Pianura; le Città a rischio e le quote previsteL'Inverno alza la voce. La neve si prepara a tornare protagonista su diverse regioni del Nord, con la possibilità di vedere i fiocchi spingersi fino in pianura. Tutto dipenderà dal delicato equilibrio ... ilmeteo.it

Meteo Forlì-Cesena. Vladimir Takinov · Magic in Your Heart. È tornata la neve a Balze di Verghereto (FC) #meteoforlicesena #balzediverghereto #webcammeteoforlicesena #prolocobalze - facebook.com facebook

Mezzi spartineve della Provincia al lavoro. È tornata la neve sull’Appennino parmense x.com