Sono bastate 4 settimane per affezionarsi ai Sartori di Prima di noi. Per seguirli dal Friuli rurale alla Torino delle fabbriche. Attraverso guerre, boom economico, anni di piombo. Ci abbiamo messo poco a capire che quella famiglia non è poi così diversa dalla nostra. Con i suoi costruttori e i suoi distruttori, con i segreti che passano di generazione in generazione e il peso di chi è venuto prima. Stasera in tv, alle 21.30 su Rai 1 (in contemporanea in streaming su RaiPlay, dove ci sono anche gli episodi già trasmessi), Prima di noi chiude il cerchio. L’ultima puntata della serie diretta da Daniele Luchetti e Valia Santella, tratta dal romanzo di Giorgio Fontana, è il momento delle verità. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - È il momento di dire addio ai Sartori: stasera in tv va in onda la quinta e ultima puntata di Prima di noi, la saga familiare del Novecento

Leggi anche: Stasera in tv va in onda l'ultima puntata della serie "Noi del Rione Sanità" con Carmine Recano nei panni. Don Giuseppe realizza il suo sogno?

Prima di noi, stasera il gran finale su Rai 1: come finisce la saga dei Sartori?Stasera su Rai 1 il gran finale della saga dei Sartori, tratta dal romanzo di Giorgio Fontana.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Davos, Macron contro Trump: non è il momento di un nuovo imperialismo, siamo contro il bullismo; Gomorra - Le origini: E' il momento di capire chi siamo; Nuova Sondrio: è il momento di reagire; Macron sfida Trump: Non è il momento di un nuovo colonialismo, preferisco il rispetto ai bulli.

Adesso è arrivato il momento, il nuovo singolo di Daniele MeneghinAdesso è arrivato il momento è il nuovo singolo di Daniele Meneghin, è un brano che segna il ritorno dell’artista. eroicafenice.com

Un momento devastante, poi...: Spizzirri, chi è il prossimo avversario di SinnerTra l'azzurro e gli ottavi di finale del primo Slam stagionale c'è lo statunitense classe 2001 che ha già giocato nella sessione diurna e sta vivendo un grande momento ... tuttosport.com

Noi siamo pronti a colpire! È il momento di dire addio ai tuoi peli e abbiamo riservato per te una promozione da URLO! PACCHETTI LASER UOMO/DONNA IN PROMOZIONE! Vuoi saperne di più Scrivi o chiamaci ma fai in fretta perc - facebook.com facebook