È di Perugia il big match contro Trento Verona risponde con la settima vittoria di fila

Nel match di Superlega, Perugia affronta Trento in una sfida importante per la classifica. La Sir, capolista, conquista la vittoria 3-1 nonostante l'assenza di Michieletto, mentre Verona ottiene la sua settima vittoria consecutiva battendo Cisterna. Partite che confermano il livello competitivo della stagione e mantengono aperte le strategie delle squadre in corsa per i primi posti.

Gli umbri superano 3-1 Trento che nonostante l’assenza di Michieletto (ben sostituito da Bristot capace di mettere a terra 19 palloni) partono a razzo ma perdono la battaglia del secondo set con Ben Tara, miglior marcatore assoluto con 24 punti, protagonista nel finale di frazione. Da questo momento è un dominio dei padroni di casa, con l’Itas che fatica parecchio in ricezione. E se Perugia mantiene la testa della classifica adesso la squadra di Mendez deve guardarsi alle spalle, visto che Modena e Piacenza sono a sole tre lunghezze. Battaglia infinita a Cuneo, dove i piemontesi trascinati da Feral superano Monza al tie break e accorciano sui brianzoli che occupano l’ultimo posto utile per accedere ai playoff. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Perugia vince il big match della 18ma di Superlega con Trento e resta prima, ma Verona resisteDopo la 18ª giornata di Superlega, Perugia mantiene la testa della classifica grazie alla vittoria nel big match contro Trento.

