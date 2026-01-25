Dybala cerca di ritrovare la propria forma in Roma-Milan, una sfida importante per il suo percorso con i giallorossi. La partita potrebbe rappresentare un’occasione per l’argentino di confermare il suo ruolo e contribuire alla squadra. Analizziamo le ragioni di questa opportunità e le possibili conseguenze sul suo futuro in maglia romanista.

Dybala a caccia di riscatto in Roma Milan: perché l’argentino può essere decisivo all’Olimpico. C’è un motivo, e sul futuro. Calciomercato Fiorentina: in quattro possono lasciare la Viola a gennaio! In entrata sono loro i grandi obiettivi. Ultimissime novità Calciomercato Juventus: se saltasse En-Nesyri.Tre alternative al marocchino, ecco i nomi nell’agenda di Ottolini e Comolli Calciomercato Lazio: Romagnoli saluta, mentre Gila.Si apre questo scenario per il futuro dello spagnolo! Cosa bisogna aspettarsi Mercato Roma, i giallorossi non si fermano! Ancora colpi da qui alla fine, 5 nomi sul taccuino di Massara. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Dybala a caccia di riscatto in Roma Milan: perché l’argentino può essere decisivo all’Olimpico. C’è un motivo, e sul futuro…

Bonanni accende già Roma-Milan: “Malen può essere più decisivo di Füllkrug”. Poi su Allegri …Massimo Bonanni, ex calciatore, ha commentato a 'TMW Radio' la sfida Roma-Milan di domenica prossima.

Futuro Dybala, due club sull’argentino: vicino l’addio alla Roma | CMPaulo Dybala potrebbe lasciare la Roma alla fine della stagione, con due club italiani interessati al suo acquisto.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Torino-Roma 0-2 – (27? Malen 72? Dybala) – Giallorossi a 42 punti; Malen-Dybala, la Roma batte il Torino e torna a -1 dal Napoli; Malen fa subito gol, Dybala come ai vecchi tempi: la Roma vince a Torino e supera la Juve; Serie A, la Roma vola con Malen e Dybala: Torino ko, Gasp stacca la Juve nella corsa Champions.

Dybala a caccia del gol che manca da 76 giorni, dal Sassuolo al SassuoloUn digiuno mai visto per Dybala. Sabato i giorni dall’ultimo gol in Serie A diventeranno 76 ed è un dato che non può non sorprendere perché parliamo del leader ... ilmessaggero.it

Hermoso c’è, Pisilli a caccia di un posto. Dybala e Bailey tornano tra i convocatiEmergenza (quasi) finita per Gian Piero Gasperini che dopo un mese ricco di problemi ha finalmente quasi (quasi) tutto il gruppo a disposizione. Tra gli indisponibili per le prossime due gare ci sono ... ilmessaggero.it

E' il giorno di Roma-Milan, una sfida che dirà tantissimo per la zona alta della classifica, tra i rossoneri secondi e i giallorossi quarti, che andranno alla caccia di tre punti importantissimi, con Inter, N - facebook.com facebook