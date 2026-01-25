Due naufragi 50 migranti dispersi e un bimbo di 4 anni senza vita | l'ultimo tragico bollettino dei morti in mare

Recenti naufragi nel Mediterraneo hanno causato la perdita di almeno 50 vite umane, tra cui un bambino di quattro anni, e la scomparsa di diversi migranti. L’unico superstite, attualmente a Malta, ha fornito dettagli sugli incidenti, che evidenziano ancora una volta la complessità e la gravità delle emergenze nel mare. Questa tragedia sottolinea la necessità di interventi efficaci per prevenire ulteriori perdite e salvaguardare le vite in mare.

Due naufragi si sono verificati nel Meditarreaneo: il primo, venerdì, ha causato la morte di oltre 50 persone, come ha riferito l'unico superstite, che si trova ora a Malta. Poi, nel mar Egeo, la seconda tragedia: un bambino e una donna sono stati trovati morti al largo dell'isola greca di Ikaria, dopo l'affondamento di un'imbarcazione con a bordo oltre 50 migranti.🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Tragedia in Salento: ucciso bimbo di 8 anni. Ritrovato in mare il corpo senza vita della madre

Naufragio di migranti nel Mediterraneo, oltre 50 morti in mare e un solo superstite gravissimoUn tragico naufragio nel Mediterraneo centrale ha causato la perdita di almeno 50 vite.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Due naufragi, 50 migranti dispersi e un bimbo di 4 anni senza vita: l’ultimo tragico bollettino dei morti in mareDue naufragi si sono verificati nel Meditarreaneo: il primo, venerdì, ha causato la morte di oltre 50 persone, come ha riferito l'unico superstite, che ... fanpage.it

Migranti, Unicef: Due gemelle di un anno disperse al largo di LampedusaFoto Giovanni Isolino/LaPresseFoto Giovanni Isolino/LaPresse Due gemelle di un anno della Guinea risultano disperse, ... msn.com

Cari amici e sostenitori di Carovane Migranti, Mercoledì 28 gennaio dalle ore 18,30 a Luoghi Comuni, in via Pio V, 11 a Torino, ci sarà un aperitivo di autofinanziamento: sarà l'occasione per fornire maggiori dettagli sulla Carovana verso Cutro. Nella serata gu - facebook.com facebook