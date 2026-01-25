Due naufragi 50 migranti dispersi e un bimbo di 4 anni senza vita | l’ultimo tragico bollettino dei morti in mare

Due naufragi nel Mediterraneo hanno causato la perdita di almeno 50 vite, secondo quanto riferito dall’unico sopravvissuto, attualmente a Malta. Tra le vittime, anche un bambino di quattro anni. Sono ancora sconosciute le circostanze complete di questi incidenti, che si aggiungono a un crescente bilancio di persone disperse e scomparse in mare. Un’immagine di una tragedia che richiede attenzione e riflessione.

Due naufragi si sono verificati nel Meditarreaneo: il primo, venerdì, ha causato la morte di oltre 50 persone, come ha riferito l'unico superstite, che si trova ora a Malta. Poi, nel mar Egeo, la seconda tragedia: un bambino e una donna sono stati trovati morti al largo dell'isola greca di Ikaria, dopo l'affondamento di un'imbarcazione con a bordo oltre 50 migranti.🔗 Leggi su Fanpage.it

Tragedia in Salento: ucciso bimbo di 8 anni. Ritrovato in mare il corpo senza vita della madre

