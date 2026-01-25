Due film e 18 candidature agli Oscar

Questa domenica nelle sale pratesi sono in programmazione due film, tra cui Sentimental Value di Joachim Trie, che ha ottenuto nove candidature agli Oscar, tra cui miglior regia, miglior attrice protagonista e miglior attore non protagonista. Un’occasione per gli appassionati di cinema di scoprire opere di qualità e partecipare a un evento cinematografico di rilievo.

Tante proposte questa domenica nelle sale pratesi. Oggi al cinema Eden Sentimental Value di Joachim Trie, nove candidature ai prossimi Oscar, tra cui tra cui miglior regia, miglior attrice protagonista a Renate Reinsve (foto) e miglior attore non protagonista a Stellan Skarsgård. Il film, già vincitore vincitore del premio speciale della giuria all'ultimo Festival di Cannes, è la storia di due sorelle che affrontano il ritorno del padre regista e l'arrivo di una star americana che sconvolge gli equilibri della loro fragile famiglia (16, 18.15 e 21). Sempre all'Eden restano in programmazione La Grazia, l'ultima regia di Paolo Sorrentino con Toni Servillo (16, 18.

