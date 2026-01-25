“Highland Games and Hippodromes: Scottish Identity and Influence at the Dawn of the American Pro Wrestling Industry”, il decimo libro dell’autore e giornalista di wrestling Ian Douglass, è in vendita da oggi. Il libro è pubblicato da Darkstream Press. Con una prefazione del campione indiscusso della WWE Drew McIntyre , originario di Ayr, Scozia, e una postfazione dell’acclamato storico del wrestling scozzese Bradley Craig, Highland Games and Hippodromes racconta la prima ondata di pionieri del wrestling professionistico Scozzese, principalmente Donald Dinnie, Duncan C. Ross, Duncan McMillan e Dan McLeod, che hanno contribuito in larga parte a gettare le basi della scena del wrestling nordamericano dal 1870 al 1905. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Drew McIntyre scrive la prefazione su un libro riguardante il wrestling Scozzese in America

Leggi anche: WWE: Cody Rhodes risponde ai fan che lo fischiano dopo la vittoria su Drew McIntyre

Addio all'icona Brigitte Bardot: aveva scritto la prefazione di un libro su TriesteÈ venuta a mancare all’età di 91 anni Brigitte Bardot, celebre attrice e figura di spicco francese, nota anche per il suo impegno a favore dei diritti degli animali.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: WWE: Come Drew McIntyre ha vissuto la vittoria del titolo WWE davanti ai fan.

Ufficiale il match di Drew McIntyre alla Royal RumbleDopo Saturday Night's Main Event abbiamo conosciuto chi sfiderà Drew McIntyre, tra sei giorni, alla Royal Rumble ... spaziowrestling.it

La leggenda della WWE Drew McIntyre elogia Cody RhodesAppena tornato alla ribalta dopo aver riconquistato il titolo WWE, McIntyre ha affrontato il tema Rhodes in un´intervista che è sembrata onesta piuttosto che una mera performance. La domanda non gli è ... worldwrestling.it

¡Sami Zayn LE DA UNA BOFETADA A DREW MCINTYRE! #SmackDown x.com

Il prossimo sfidante dell'Undisputed WWE Champion Drew McIntyre sarà deciso a Saturday Night's Main Event in un Fatal 4-Way Match tra Randy Orton, Sami Zayn, Damian Priest e Trick Williams! Scopri la preview tinyurl.com/5dytnp9s Non perderti #SNME - facebook.com facebook