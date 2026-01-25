Dramma all’Autodromo Quando un cartellone crollò sopra i ragazzini e uccise un 14enne

Nel 1990, un tragico incidente all’Autodromo di Imola scosse il mondo degli sport motoristici. Un cartellone pubblicitario cadde improvvisamente, investendo alcuni ragazzini e causando la morte di un 14enne. Questo episodio evidenziò l’importanza delle misure di sicurezza e la necessità di vigilanza per proteggere spettatori e giovani appassionati in un contesto di passione e adrenalina.

Spettacolo, passione, adrenalina. Motori e piloti, ma anche misure di sicurezza che non venivano ancora rispettate e dunque sangue e tragedie. L’ Autodromo di Monza è stato tutto questo, dai trionfi alla bandierina a scacchi ai piloti vittime di incidenti mortali fino alle stragi che coinvolsero addirittura il pubblico: come non ricordare ad esempio quando il bolide guidato da Emilio Materassi nel 1928 uscì di pista e atterrò sulla folla degli spettatori (22 morti e 40 feriti) o la Ferrari di Von Trips che nel 1961 finì sulle tribune uccidendo 14 persone? La storia che andiamo a raccontare è però una tragedia diversa, di dimensioni più limitate tanto che a distanza di quasi mezzo secolo forse in pochi la ricorderanno, ma che ebbe strascichi importanti dato che impose un’attenzione diversa ad esempio sui trabattelli su cui generazioni di ragazzi erano abituati a salire per assistere alle gare da posizione privilegiata.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

