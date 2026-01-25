Per seguire gli incontri Sinner-Darderi e Musetti-Fritz del 26 gennaio, scopri dove appuntare la televisione. La notte degli ottavi di Australian Open offre emozioni con gli azzurri in campo, mentre in campo nazionale si giocano Verona-Udinese e partite di basket. Ecco le principali trasmissioni sportive in programma, per rimanere aggiornati sugli eventi del giorno.

Inizio di settimana interessante, per gli appassionati di calcio. Tra gli appuntamenti dello sport in tv e in streaming del 26 gennaio 2026, allo stadio Bentegodi, c'è infatti Verona-Udinese in prima serata. Da non perdere inoltre il Campionato Primavera e la Serie C, oltreché la Premier League, la Saudi League, la Liga, il Campionato portoghese e la Serie A femminile con Juventus-Parma. 12 - Calcio, Campionato Primavera: Cagliari-Sassuolo, Sportitalia 14 - Calcio, Campionato Primavera: Parma-Torino, Sportitalia16 - Calcio, Campionato Primavera: Roma-Bologna, Sportitalia 18 - Calcio, Campionato Primavera: Cesena-Verona, Primavera tv 18 - Calcio femminile, Serie A femminile: Juventus-Parma, DAZN 18. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Dove vedere Sinner-Darderi e Musetti-Fritz: lo sport in tv del 26 gennaio

