Doppia aggressione nella notte l' intervento di polizia e personale sanitario

Nella notte, si è verificata una doppia aggressione nel centro di Ancona, richiedendo l’intervento di forze di polizia e personale sanitario. Continuano i servizi straordinari di controllo del territorio, disposti dal Questore Capocasa, per garantire la sicurezza e prevenire ulteriori incidenti nel cuore della città.

ANCONA – Proseguono nel fine settimana i servizi straordinari di controllo del territorio da parte della polizia nel centro cittadino, disposti dal Questore Capocasa. Nella giornata di ieri, sabato 24 gennaio, il monitoraggio è stato effettuato nella fascia oraria pomeridiana e serale, con agenti.

