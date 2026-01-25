Dopo il ciclone Balsamo Mpa | Una legge per la ricostruzione

Dopo il passaggio del ciclone Harry, l’attenzione si concentra sulle azioni necessarie per avviare la ricostruzione. Ludovico Balsamo, deputato regionale del Mpa, sottolinea l’importanza di adottare una legge dedicata che possa accelerare i processi di ripristino e supporto alle comunità colpite. È fondamentale intervenire con strumenti normativi efficaci per facilitare il recupero e la ripresa delle zone danneggiate.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.