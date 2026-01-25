Dopo il ciclone Balsamo Mpa | Una legge per la ricostruzione

Dopo il passaggio del ciclone Harry, l’attenzione si concentra sulle azioni necessarie per avviare la ricostruzione. Ludovico Balsamo, deputato regionale del Mpa, sottolinea l’importanza di adottare una legge dedicata che possa accelerare i processi di ripristino e supporto alle comunità colpite. È fondamentale intervenire con strumenti normativi efficaci per facilitare il recupero e la ripresa delle zone danneggiate.

Il deputato regionale del Mpa Ludovico Balsamo interviene sulle misure da adottare per velocizzare la ricostruzione dopo il ciclone Harry. "Balneari e gestori portuali si trovano oggi a dover affrontare una doppia emergenza: la ricostruzione dei danni subiti e l'incertezza normativa legata alle.

Argomenti discussi: Ciclone Harry, Ludovico Balsamo: Nella prossima Finanziaria un fondo per risarcire le attività colpite.

