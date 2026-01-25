Dopo il ciclone Balsamo Mpa | Una legge per la ricostruzione
Dopo il passaggio del ciclone Harry, l’attenzione si concentra sulle azioni necessarie per avviare la ricostruzione. Ludovico Balsamo, deputato regionale del Mpa, sottolinea l’importanza di adottare una legge dedicata che possa accelerare i processi di ripristino e supporto alle comunità colpite. È fondamentale intervenire con strumenti normativi efficaci per facilitare il recupero e la ripresa delle zone danneggiate.
Il deputato regionale del Mpa Ludovico Balsamo interviene sulle misure da adottare per velocizzare la ricostruzione dopo il ciclone Harry. “Balneari e gestori portuali si trovano oggi a dover affrontare una doppia emergenza: la ricostruzione dei danni subiti e l’incertezza normativa legata alle.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Maltempo, Latino (Mpa): “Destinare i fondi dei fuochi di Sant’Agata alla ricostruzione”Il maltempo causato dal ciclone Harry ha provocato ingenti danni a Catania e alla costa ionica.
Argomenti discussi: Ciclone Harry, Ludovico Balsamo: Nella prossima Finanziaria un fondo per risarcire le attività colpite.
Ciclone Harry, Balsamo (Mpa-Grande Sicilia) e la proposta normativa per sbloccare la ricostruzioneIl settore dei balneari e dei gestori portuali siciliani vive una fase di emergenza senza precedenti dopo i gravissimi danni causati dall’uragano Harry. Strutture distrutte. Infrastrutture compromesse ... strettoweb.com
Emergenza ciclone Harry, Ludovico Balsamo (Mpa-Grande Sicilia): Una proposta normativa per sbloccare la ricostruzioneLa proposta dell'onorevole Ludovico Balsamo, deputato regionale del gruppo Mpa–Grande Sicilia, è stata elaborata grazie confronto con alcuni operatori del settore e con il supporto tecnico dello studi ... ilsicilia.it
OPINIONI | Dopo il ciclone Harry, le visite istituzionali sui luoghi devastati rischiano di trasformarsi in pura rappresentazione mediatica. Tra post, selfie e dichiarazioni, i cittadini reclamano concretezza: è il momento di tradurre la presenza in azioni tangibili, non - facebook.com facebook
Lavori urgenti dopo il ciclone Harry: messi in sicurezza fiumi e territori a rischio x.com
