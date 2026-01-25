Domenica tra pioggia e vento | allerta meteo su Bari Lunedì con miglioramento e sole

Domenica 25 gennaio, Bari e la provincia sono interessate da un'allerta meteo emessa dalla Protezione Civile regionale della Puglia, valida dalle 14 per dieci ore. Previsti pioggia e vento, con un miglioramento previsto da lunedì, quando tornerà il sole. È consigliabile monitorare gli aggiornamenti e adottare le precauzioni necessarie.

La Protezione Civile regionale della Puglia ha emesso un'allerta meteo su Bari e provincia. L'avviso è valido dalle 14 di domenica 25 gennaio e per le successive dieci ore. Si prevedono precipitazioni da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio, sulla Puglia centrale con.

