Domenica con gli Uffizi del Carnevale

Domenica si rinnova l’appuntamento con gli Uffizi del Carnevale, un evento che si svolge presso la Basilica di Santa Maria delle Grazie. Un’occasione per scoprire e apprezzare l’arte e la tradizione carnevalesca in un contesto storico e suggestivo. L’evento offre un momento di cultura e convivialità, ideale per tutti coloro che desiderano approfondire le radici del carnevale locale.

Secondo appuntamento con gli Uffizi del Carnevale negli spazi della Basilica di Santa Maria delle Grazie. Si rinnova l'antica tradizione sangiovannese che viene festeggiata nelle cinque domeniche precedenti il martedì grasso. Oggi è la volta dell' Uffizio di Santa Lucia, che rappresenta ogni anno un momento di partecipazione collettiva e di riscoperta delle proprie radici storiche, culturali e popolari. La tradizione si distingue per i ricchi pranzi a base di piatti tipici locali, primo fra tutti lo Stufato alla sangiovannese, e per la suggestiva sfilata del carroccio con i paggetti in costume, rievocazione della processione con cui un tempo venivano portate le offerte.

