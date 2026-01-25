A dicembre, il Rotaract Club Valdelsa e il Leo Club Valdelsa Fiorentina Unitas hanno collaborato per organizzare un evento dedicato al divertimento e alla solidarietà. Questa iniziativa ha rappresentato un’occasione di aggregazione e sostegno alla comunità, evidenziando l’importanza di unire le forze per creare momenti di condivisione e aiuto reciproco. Un’iniziativa che testimonia l’impegno dei due club nel promuovere valori sociali e solidarietà.

Nel mese di dicembre il Rotaract Club Valdelsa e il Leo Club Valdelsa Fiorentina Unitas hanno unito le forze per organizzare un pomeriggio all’insegna del divertimento e della solidarietà. L’iniziativa, svoltasi presso il Bowling di Poggibonsi, ha visto la partecipazione di soci e amici dei due club, accomunati dal desiderio di trascorrere del tempo insieme sostenendo al contempo una causa benefica. Il ricavato dell’attività è stato interamente devoluto all’ Emporio della Solidarietà di Poggibonsi, una realtà fondamentale per il sostegno alle famiglie in difficoltà del territorio. Nei giorni scorsi si è svolta la consegna ufficiale della somma raccolta, un momento semplice ma carico di significato, che ha testimoniato concretamente l’impegno dei giovani club service verso la comunità locale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Divertimento e tanta solidarietà

Cenoni e tanta neve. Sport e divertimentoL’Amiata si prepara ad accogliere il nuovo anno, offrendo un panorama di attività che coniugano sport, natura e divertimento.

Capodanno sul Mare a Recco con spettacoli, divertimento e tanta musicaVivi il Capodanno sul Mare a Recco, un’occasione per trascorrere la notte di San Silvestro in compagnia, tra musica, spettacoli e momenti di festa.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Babbo Bikers - Bikers for a Dream

Argomenti discussi: Divertimento e tanta solidarietà; Neve, sole e tanta Marcialonga: solidarietà, giovani e sci di fondo; Neve, Sole & Tanta Marcialonga: Sport e Solidarietà nella Meravigliosa Val di Fassa; Solidarietà e Tradizione: il successo della Tombolata del Rotaract Club Acri.

Tradizione, divertimento e solidarietà. Concerto gospel con i Joyful singerIl coro gospel Joyful Singers torna sul palco con un appuntamento speciale in programma per lunedì 8 dicembre alle 21,15, nella chiesa di San Pietro ad Avenza. Si tratta di un concerto che unisce ... lanazione.it

Un palcoscenico di solidarietà. Danza e cabaret in favore di AdoOggi, alle 21, la sala Estense accoglie ‘Regalaci un sorriso’. Uno spettacolo di beneficienza. tra divertimento e condivisione. . msn.com

Un nuovo imperdibile polo museale, tanta cultura ma anche arte e divertimento: facebook